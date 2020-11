Baudet stelt zich tóch weer verkiesbaar als leider Forum voor Democratie

Hij zegt daarin: ,,Ik heb een stap terug gedaan om de rust te laten terugkeren. Het allerbelangrijkste is dat de ziel van mijn partij behouden bleef. Maar de rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd: er is een bitchfight ontstaan waarbij mij allerlei narigheid wordt aangesmeerd. Er wordt geprobeerd mij met pek en veren uit Forum voor Democratie te zetten. Theo Hiddema is opgestapt, Paul Cliteur is opgestapt, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van wat wij met Forum voor Democratie wilden doen.”



Volgens Baudet moeten alle 50.000 leden op maandag 30 november en dinsdag 1 december kenbaar maken of ze hem ‘terug willen’ als leider. Binnen de partij weet men overigens van niets: het partijbestuur lijkt totaal verrast te zijn door deze stap van Baudet. Interim-voorzitter Lennart van der Linden zei juist vanmorgen nog dat er gekeken werd óf er überhaupt een lijsttrekkersverkiezing gehouden zou worden.