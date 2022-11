BBB kondigt al motie van wantrouwen tegen minister Van der Wal aan bij start debat stikstofrapport Remkes

Caroline van der Plas wilde daar ook meteen vandaag al over stemmen, maar dat ziet een meerderheid in de Kamer niet zitten. Het gros van de stikstofwoordvoerders wil eerst debatteren en pas dinsdag stemmen. De motie van wantrouwen wordt in de Tweede Kamer met weinig enthousiasme ontvangen. Zo moppert CDA-Kamerlid Derk Boswijk op twitter dat het debat ‘weer typerend’ is begonnen. ,,We zijn weer met onszelf bezig.’’

Lees ook Stikstofuitspraak Adema wekt woede binnen coalitie, maar minister neemt woorden niet terug

De eerste spreker van het debat, GroenLinks-leider Jesse Klaver, maant het kabinet vooral tot actie. Volgens hem heeft de Raad van State ‘in het voordeel van de natuur beslist: de bouwvrijstelling mag niet’. Hij baalt ervan dat de minister van Landbouw ‘nog wat extra jaren de tijd wil nemen voor stikstofvermindering’. Dit is volgens hem ‘exemplarisch voor het beleid van de laatste jaren’. ,,Het kabinet MOET gaan regeren’’, benadrukt hij.

De GroenLinks-leider doelt daarmee op de uitspraken van de nieuwe minister van Landbouw Piet Adema dinsdagavond. In een bijeenkomst met boeren plaatste hij nuanceringen bij de stikstofdeadline van 2030. Daarmee haalde hij zich de woede op de hals van coalitiepartijen VVD en D66. Klaver spreekt van ‘ondeugdelijke wetgeving’. Volgens Caroline van der Plas is die wet ‘te rigide’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

GroenLinks-leider verwijt haar ‘selectief te winkelen’. Hij benadrukt dat het punt is dat er te grote hoeveelheden stikstof worden uitgestoten. ,,Dat betekent dat we die uitstoot moeten terugdringen, in de landbouw, in de industrie en ook bij de uitstoot van vliegverkeer.’’ Volgens hem is ‘het grote probleem’ dat er ‘niet daadkrachtig is opgetreden’. Bij zes van de zaken die het kabinet wilde

Door een uitspraak van de hoogste rechter is de noodzaak om stikstofmaatregelen te nemen alleen maar groter geworden. De hoogste rechter stelde dat de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’ - die kort gezegd betekent dat voor de bouwfase van een project door de bouwer géén vrije stikstofruimte hoeft te worden gevonden - niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht.

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal laat in elk geval nog voordat het debat goed en wel begonnen is al wel weten dat de uitspraak van de Raad van State voor haar helder is. ,,Er valt vrij weinig te duiden aan de uitspraak van de Raad van State, er zit geen woord Spaans bij.’’

Hypergevoelig

Juist die deadline ligt politiek hypergevoelig. Eerder zei CDA-leider Wopke Hoekstra nog dat 2030 voor hem ‘niet heilig’ was, wat zo’n beetje een kabinetscrisis veroorzaakte. Toch stelde Johan Remkes later in zijn rapport dat er vastgehouden moet worden aan dat jaartal, al stelde Remkes tegelijk voor met ‘ijkmomenten’ te werken in 2025 en 2028. Ofwel: tussendoor kijken of het doel nog haalbaar is. Het kabinet nam dit advies over, maar Adema zei gisteren ‘niet dogmatisch’ te willen vasthouden aan een halvering van de stikstofuitstoot in 2030.

Ook gaat het kabinet 500 tot 600 zogeheten piekbelasters eerst aanpakken, zodat andere boeren ontzien kunnen worden. De piekbelasters zijn bedrijven die op dit moment de natuur de meeste schade toebrengen. Dit gaat vooral om boerderijen. Het kabinet wil op advies van Remkes als eerste met die boeren praten over aanpassing of verplaatsing van de werkzaamheden. Pas daarna komt vrijwillige op- of uitkoop aan de orde. Het woord dwang wordt vooralsnog vermeden, al heeft het kabinet dit eerder nooit helemaal willen uitsluiten.

Maar dat was nog voordat de Raad van State dinsdag de noodzaak om wat aan de stikstofuitstoot te doen nóg groter maakte.

Volledig scherm Ministers Piet Adema van Landbouw (links) en Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof (rechts) kijken naar Johan Remkes na afloop van de presentatie van zijn stikstofrapport. ANP PHIL NIJHUIS © ANP

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Volledig scherm Johan Remkes, Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof en Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens de presentatie van zijn bevindingen naar aanleiding van de stikstofgesprekken tussen het kabinet en organisaties, waaronder die van boeren. ANP PHIL NIJHUIS © ANP