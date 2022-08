BBB-leider Caroline van der Plas speeddate met kandidaten: ‘Kennismaking in pitch van 1 minuut’

Grote vraag is natuurlijk of je in een pitch van zo'n zestig seconde aspirantkandidaten wel kunt doorgronden. ,,Dat is zeker kort’’, erkent Jaspers. ,,Maar als een provincie met veertig kandidaten komt, ben je al gauw twee uur verder. Dus kennismaken en er gevoel bij krijgen moet gaan in een 1 minuut-pitch.’’ Wie de knoop doorhakt? ,,Uiteindelijk beslist het bestuur.’’ In november worden de lijsten definitief vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Volgens Van de Plas wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat ‘ik even in en uit ben gewipt en zo kennismaak met de kandidaten’. ,,Ik heb er zeven uur gezeten en nadien nog veel een-op-een gesprekken gevoerd met de aspirant-kandidaten.”



Met een zege bij de Provinciale Statenverkiezingen hoopt BBB ook een machtige positie te verkrijgen in de Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer worden namelijk gekozen door de leden van de Provinciale Staten. ,,Als we winnen bij de Provinciale Staten, mogen we ook Eerste Kamerleden leveren.’’ Partijvoorzitter Erik Stegink heeft het er tijdens de bijeenkomst zelfs al over dat hoe hij ‘tot tranen toe geroerd raakte’ in een eerdere bijeenkomst. ,,Ik krijg dat gevoel nu bijna weer. Want er is heel veel aan de hand in Nederland.’’ Hij verwijst naar een opmerking van een van de aanwezigen. ,,Die zei: als deze vrouw minister-president kan worden, dan krijgen we echt iets in beweging.’’



Van der Plas reageert er nuchter op. ,,Voor hetzelfde geld komen er nieuwe verkiezingen, halen we zes zetels en is het minister-presidentschap helemaal niet aan de orde. Ik heb helemaal geen ambitie voor de post van minister-president, althans nóg niet.’’