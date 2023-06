BBB steunt kandidatuur voorzitter Eerste Kamer, ondanks meldingen over zijn gedrag

Dit bevestigt Ilona Lagas, die de grote BBB-fractie in de Eerste Kamer leidt. Daarmee is de kans een stuk groter dat Bruijn, die vorige week in het nieuws kwam vanwege meldingen over zijn gedrag, opnieuw voorzitter van de Eerste Kamer wordt.

De BBB heeft in de nieuwgeïnstalleerde Eerste Kamer zestien senaatszetels en is daarmee is de grootste fractie. Die levert vaak een voorzitterskandidaat, maar de jonge partij focust eerst op het inwerken van de fractie. De zestien zetels van de BBB brengen VVD’er Bruijn een stuk dichter bij de benodigde 38 voorstemmen. De VVD zelf heeft tien zetels in de nieuwe Eerste Kamer.

Woedeuitbarstingen

Bruijn was in de vorige periode voorzitter van de senaat en doet dus opnieuw een gooi naar die positie. Maar de gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks schuift naar verwachting nog een eigen kandidaat naar voren. De naam van PvdA-lijsttrekker Mei-Li Vos zingt rond. Voor vrijdagmiddag 12.00 uur moeten kandidaten zich melden.

De kandidatuur van Bruijn, die onder senatoren respect geniet, leek in het geding na berichten over zijn gedrag. In reactie daarop zei de VVD’er dat hij zich te veel met details bemoeide en daarbij ambtenaren soms dwarszat. Maar van de woedeuitbarstingen waarover werd bericht is geen sprake, stelde Bruijn.

Inmiddels heeft Bruijn spijt betuigd aan zijn ambtenaren en expliciet toegegeven dat hij zich het afgelopen jaar ‘te veel door zijn emoties heeft laten leiden’. In een interne e-mail, in handen van de NOS, zegt hij zich schuldig te hebben gemaakt aan ‘een niet-adequate bejegening’. ‘De stevigheid die je als voorzitter nodig hebt kan zich soms tegen je keren als je die verkeerd inzet of daarin doorschiet’, schrijft hij in de mail.

Vergrootglas

Na publicaties over wangedrag in onder meer de media- en sportwereld, liggen ook politici onder een vergrootglas om hun gedrag. Een reeks meldingen over onaangenaam en soms driftig gedrag van onderwijsminister Dennis Wiersma leidde ertoe dat de VVD-bewindsman donderdag opstapte.

