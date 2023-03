‘BBB-verkenners’ gaan in de provincies aan de slag

Gert Jan van Noort, oud-wethouder van Harderwijk, moet een nieuw Gelders provinciebestuur gaan smeden. In Brabant is Sacha Ausems, burgemeester van Waalwijk, door de BBB aangesteld als verkenner. Voor Utrecht wordt burgemeester Danny de Vries van Oudewater daarvoor op pad gestuurd. Oud-burgemeester Jan Schrijen gaat voor Limburg een coalitie verkennen.

De BoerBurgerBeweging (BBB) werd woensdag in alle provincies de grootste partij. De BBB moet daarbij het voortouw nemen om te komen tot nieuwe provinciebesturen. De verkenners moeten onderzoeken welke partijen samen een stabiele coalitie zouden kunnen vormen.

De Gelderse BBB-lijsttrekker Rik Loeters is blij met de keuze voor Van Noort. ,,Met Gert Jan van Noort hebben wij een verkenner met ruime ervaring in het openbaar bestuur waar wij het volste vertrouwen in hebben.”

Van Noort is met ‘politiek pensioen’, nadat hij stopte als wethouder in Harderwijk. Hij was in de gemeenteraad van Harderwijk twaalf jaar fractievoorzitter, acht jaar wethouder en vijf keer lijsttrekker namens Harderwijk Anders. Hij werd daar opgevolgd door Henk Vermeer, die nu ook ambtelijk secretaris is van de BBB.

,,Een prachtige klus, en een mooie uitdaging”, zegt de kersverse verkenner zelf zaterdagmiddag tegen De Gelderlander. ,,Ik was best verrast dat ik werd gevraagd. Ik ben natuurlijk onafhankelijk.”



Over de stikstofcrisis, huizen bouwen of windmolens, wel of niet de wolf bestrijden,of hoe de buslijnen naar kleine dorpen en kernen kunnen worden behouden, allemaal punten die de BBB in de campagne naar voren bracht, laat Van Noort zich nog niet uit. ,,Wat u vraagt, gaat allemaal over de inhoud. Zover ben ik nog niet. Ik ga eerst met alle partijen praten.”

In Brabant wil de BBB vaart maken met de formatie om Brabant zo snel mogelijk van het slot te kunnen halen. Sinds begin deze maand worden er geen vergunningen meer verleend voor projecten die voor extra stikstof zorgen in Natura2000-gebieden. Daar heeft vrijwel iedereen last van: boeren, burgers en bouwers.

Verkenner Ausems wil nog voor Pasen alle gesprekken met alle partijen afronden en rapporteren aan een nog later aan te stellen (in)formateur, die zich vervolgens met de daadwerkelijke coalitievorming bezig gaat houden. De Waalwijkse burgemeester is net als Van Noort niet aangesloten bij een politieke partij. Daarom kwam de BBB ook bij haar uit, stelt de Brabantse BBB-lijsttrekker John Frenken.

Ausems voelt zich vereerd. ,,Verbinding is voor mij een belangrijk thema, te veel mensen voelen zich niet gehoord. Ik heb de overstap naar het openbaar bestuur gemaakt vanuit die betrokkenheid. Wijs bestuur start met luisteren en goed willen begrijpen. Daarom ben ik bijzonder gemotiveerd om deze gesprekken te voeren.”

In Utrecht zijn na de verkiezingen de 49 zetels in Provinciale Staten van Utrecht verdeeld over vijftien partijen. Nieuwkomer BBB werd woensdag de grootste partij met 13,2 procent van de stemmen. GroenLinks kwam ruim 2100 stemmen (0,4 procent) tekort. Door te kiezen voor Danny de Vries wil BBB een brug slaan tussen het platteland en de stad, stelt de Utrechtse BBB-lijsttrekker Anton Verleun. De 49-jarige CDA’er De Vries is sinds november 2020 burgemeester van Oudewater. De geboren Amsterdammer was directeur van een bureau voor risico- en crisiscommunicatie. De Vries kreeg in 2000 landelijke bekendheid toen hij als eerste journalist de vuurwerkramp in Enschede filmde.

De 70-jarige Schrijen is sinds 2021 waarnemend burgemeester van Landgraaf. Na zijn burgemeesterschap in Venlo was hij ook burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Verder was hij tussen 2005 en 2011 dijkgraaf van Waterschap Roer en Overmaas en in de jaren 90 gedeputeerde in Limburg. Vanwege die ruime ervaring is er bij Annetje Schoolmeesters, lijsttrekker van BBB Limburg, dan ook ‘het volste vertrouwen’.

