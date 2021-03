Behandeling slaapapneu deels op de schop

De behandeling voor slaapapneu in ziekenhuizen moet beter worden én overal hetzelfde zijn, meldt het Zorginstituut Nederland vandaag in een rapport.

Een aantal manieren om de diagnose te stellen en behandelmethodes van mensen zonder apneuklachten voegen niets extra’s toe, zo blijkt. Dat kan het einde betekenen van de vergoeding via het zorgpakket.

Patiënten van wie de adem stokt tijdens de slaap zijn overdag vaak slaperig en chronisch vermoeid, waardoor ze een minder goed leven hebben en allerlei klachten ontwikkelen. Jaarlijks worden ongeveer 50.000 mensen voor het eerst getest op slaapapneu en wordt bij ongeveer 20.000 van hen een behandeling gestart.

Bij een vermoeden van slaapapneu ondergaan mensen meestal als eerste stap een slaapregistratietest. Er zijn nu twee soorten tests: de polygrafie (die meet ademstops) en de polysomnografie (die meet ademstops en hersenactiviteit). Uit onderzoek blijkt dat de eerste test even betrouwbaar is als de tweede, maar patiëntvriendelijker en bovendien goedkoper.

Verder ontbreekt wetenschappelijk bewijs voor het klinische nut van de zogeheten slaapendoscopie onder narcose. Zo wordt bepaald of er geopereerd moet worden. Ook wordt slaapapneuzorg in de meest recente richtlijn aanbevolen bij mensen zonder specifieke klachten, maar met hoge bloeddruk of een hartritmestoornis. Hier is het Zorginstituut ook glashelder over: er is niet aangetoond dat dit tot gezondheidswinst leidt.

Volledig scherm Op het CPAP-apparaat tegen slaapapneu is van alles af te lezen. © Boaz Timmermans

Al deze zorg zit nog in het basispakket, maar later dit jaar volgt voor de diagnostische tests en de zorg voor mensen zonder apneuklachten, een oordeel of die nog wel voldoen aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. ,,Het is zaak dat we premiegelden alleen besteden aan bewezen effectieve zorg”, aldus bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland.

Verantwoordelijkheid

Zorgverleners, de patiëntenvereniging en de zorgverzekeraars hebben al toegezegd met de verschillende verbeterpunten aan de slag te gaan. ,,Partijen hoeven niet te wachten tot onze besluiten, ze kunnen al aan het werk”, vertelt projectleider en adviseur Lotte Hermsen. ,,Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om goede zorg te leveren. Zo kunnen er al inkoopafspraken worden gemaakt. Wij geven waar nodig daar als pakketbeheerder duidelijkheid over.”

Volgens de ApneuVereniging werd aanvankelijk de indruk gewekt dat het nut van álle apneuzorg ter discussie stond. Dat zorgde voor flinke paniek, vertelt voorzitter Hugo Hardeman. ,,Inmiddels zegt het Zorginstituut dat behandelen zonder klachten geen zin heeft, daar zijn we het wél mee eens. En het rapport vraagt terecht ook aandacht voor de behandeling van slaapapneu voor mensen met onbehandelde klachten. Want onbehandeld maakt ziek en dat is duur.”

Hermsen benadrukt dat het besluit over blijvende vergoeding via het basispakket nog niet vaststaat. ,,We hebben gedegen onderzoek uitgevoerd en alle partijen onderschrijven de uitkomsten van onze analyses. Voor een officiële pakketuitspraak doorlopen we dit jaar een wettelijk vastgesteld proces.”

