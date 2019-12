Belangrijkste tegenstanders Navo komen nu uit eigen gelederen

Eigenlijk is het helemaal niet de tijd voor een top. De bijeenkomst in Londen mag zelfs niet eens zo heten. Normaal gesproken is het om de twee jaar, en de laatste keer (vorig jaar zomer) herinnert iedereen in Brussel zich nog als de dag van gisteren. Nadat hij eerst het hele protocol overhoop had gehaald, liet de Amerikaanse president Donald Trump zijn bom vallen: als jullie (verreweg de meeste Navolanden) nu niet eindelijk eens financieel over de brug komen, dan houden wij (de Verenigde Staten) het voor gezien.