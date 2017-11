Belasting op spaargeld gaat omlaag

De Belastingdienst zal bij het berekenen van de heffing op rendement uitgaan van een gemiddelde spaarrente van 0,35 procent. Nu is dat nog 1,63 procent. Bronnen bevestigen vandaag berekeningen van De Telegraaf over de verlaging van de spaartaks.

De nieuwe manier van berekenen was al aangekondigd in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte III. De Belastingdienst gaat meer rekening houden met de extreem lage rente die spaarders momenteel krijgen over hun vermogen. Tot nu toe werd naar de gemiddelde spaarrente van vijf jaar gekeken. Voortaan is dat nog maar een jaar, wat als eerlijker wordt beschouwd.