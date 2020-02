Belastingdienst laat schulden verjaren en kan naar centen fluiten

Een belastingschuld verjaart normaal na vijf jaar, tenzij de Belastingdienst een schriftelijke aanmaning of mededeling stuurt waarin de fiscus laat weten vast te houden aan het recht op betaling. Hoewel dit de praktijk is, is de Belastingdienst er onlangs achtergekomen dat niet alle schuldenaren op tijd zijn aangeschreven. ,,Het is ons gebleken dat dit niet altijd is gebeurd, door onduidelijkheden in de verdeling van interne verantwoordelijkheden”, schrijven de pas aangetreden staatssecretarissen van Financiën Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.