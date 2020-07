Belastingdienst legt opnieuw fraudesystemen stil wegens schending privacyregels

Uit onderzoek is gebleken dat de tips en signalen over fraude die bij de Belastingdienst binnenkomen niet volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Het gaat daarbij specifiek om systemen en databanken die worden gebruikt bij het tegengaan van fraude bij toeslagen, met auto’s en in het midden- en kleinbedrijf.

De vier stilgelegde applicaties worden in allerijl aangepast en moeten ‘op een zo kort mogelijke termijn’ weer gaan draaien, schrijven de staatssecretarissen van Financiën Alexandra van Huffelen (Toeslagen) en Hans Vijlbrief (Belastingen) aan de Tweede Kamer.

De bevindingen zijn naar voren gekomen in een breder onderzoek naar fraudeopsporingssystemen binnen de Belastingdienst, uitgevoerd door KPMG. Reden daarvoor was de plotselinge stopzetting eind februari van de Fraude Signalerings Voorziening (FSV), waar de fiscus al twintig jaar mee werkt. Ook dit systeem, waarin de gegevens van 180.000 belastingplichtigen zijn opgeslagen, bleken niet te voldoen aan de AVG-richtlijnen. Nu nog eens vier systemen zijn stilgezet komt de fraudebestrijding door de Belastingdienst verder in de knel.

Vermelding nationaliteit en strafblad

Uit het onderzoek van KPMG is gebleken dat bij enkele duizenden mensen in FSV een aantekening is gemaakt van de nationaliteit, de medische gesteldheid of de aanwezigheid van een strafblad. Het opslaan van dergelijke gegevens druist in tegen privacyregels. Volgens de staatssecretarissen is de beslissing om FSV stil te zetten juist geweest en had die maatregel al eerder getroffen moeten worden. De bevindingen van KPMG noemt het duo ‘ernstig’. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat een eigen onderzoek doen naar de omgang met privacywetgeving binnen FSV.

Daarnaast kondigen de bewindslieden extra onderzoeken aan naar belastingplichtigen die bij de voorlopige aanslag voor de inkomensbelasting mogelijk te hard zijn aangepakt. Trouw en RTL Nieuws meldden eerder deze week dat er tienduizenden mensen zijn gebrandmerkt als fraudeurs vanwege het opgeven van hoge aftrekposten. Onder de projectnaam ‘1043’ werd hen de duimschroeven aangedraaid, terwijl zij amper in de gelegenheid werden gesteld om de Belastingdienst van het tegendeel te overtuigen. Volgens de staatssecretarissen is er meer onderzoek nodig om te achterhalen welke gevolgen ‘1043’ voor belastingplichtigen heeft gehad.

CAF ‘on hold’

Het D66-duo meldt verder dat de werkzaamheden van het CAF-team ‘on hold’ zijn gezet. Reden is dat er twijfel is ontstaan of de werkwijze van deze fraudejagers wel goed is vastgelegd en er voldoende waarborgen zijn dat regels worden nageleefd. Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe fraudeonderzoeken worden opgepakt. Voor lopende en onlangs afgeronde onderzoeken wordt per geval bekeken hoe daar verder mee wordt omgegaan. Het CAF-team zal vooralsnog geen nieuwe onderzoeken meer oppakken.

