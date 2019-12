BelastingTelefoon dag na beladen debat toeslagenaffaire eerder dicht vanwege Sinterklaas

Op Twitter laat de Belastingdienst weten dat de webcare en BelastingTelefoon vandaag tot 17.00 uur open zijn, in plaats van 20.00. ‘Morgenvroeg om 8.00 uur zitten we online en aan de telefoon weer voor je klaar. Geniet van ‘t heerlijk avondje met je geliefden!’



De tweet komt op een ongelukkig moment, nadat de Kamer gisteren de hele dag gedebatteerd heeft over de toeslagenaffaire, waarbij door fouten van de Belastingdienst in elk geval honderden, maar waarschijnlijk duizenden ouders onterecht zijn aangemerkt als fraudeur. Daardoor liepen ze niet alleen honderden euro's per maand mis, maar moesten ze ook de eerder ontvangen bedragen terugbetalen, met grote financiële en persoonlijke gevolgen. Sommigen moesten hun auto verkopen en het huis uit, en relaties liepen op de klippen.