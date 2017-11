Belgen: Catalonië is niet ons probleem

Catalonië is geen Belgisch, maar een Spaans probleem. Het is aan Madrid dat op te lossen. Wat er met de afgezette minister-president Puigdemont moet gebeuren is aan de Belgische en Spaanse Justitie.

Met die stellingname probeerde federaal premier van België Charles Michel zijn regering weer op één lijn te krijgen over Catalonië. Nooit eerder zat er zoveel Spaanse pers bij een Belgisch Kamerdebat als vanmorgen.

Michel heeft al weken te maken met een N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) die haar ambities voor een vrije republiek Vlaanderen voorlopig op ijs heeft gezet, maar nu haar dromen projecteert op Catalonië. Als de Catalanen demonstreren in Brussel, is dat tussen vlaggen met de Vlaamse leeuw. Houden ze een bijeenkomst, zoals gisteravond, dan in een door de N-VA afgehuurde zaal en met prominente N-VA’ers op de eerste rij, naast Puigdemont.

Politiegeweld

Quote Zij maken u en heel België belachelijk Brusselse politicus Olivier Maingain Volledig scherm De Catalaanse premier Carles Puigdemont © Photo News Maar het ergste voor Michel is natuurlijk dat zijn eigen N-VA-ministers vrijuit de Spaanse regering veroordelen voor het politiegeweld op 1 oktober, de machtsovername in Barcelona en het gevangenzetten van Catalaanse (ex-)ministers. ,,Zij maken u en heel België belachelijk”, aldus de gezaghebbende Brusselse politicus Olivier Maingain, die ooit nog hand in hand met Michel’s liberalen naar de stembus trok. ,,Straks gaan de Europese instellingen hun Brusselse zetel nog ter discussie stellen.”



De opstelling van de N-VA leidde begin deze week tot een woedende reactie van Madrid. Een prominent lid van de leidende Partido Popular herinnerde de N-VA aan haar eigen oorlogsverleden en steun aan de collaboratie. Maar Michel hield vol dat er alleen in Spanje een politieke crisis is, niet in België.

Bemiddeling

De N-VA hield zich vanmorgen gedeisd. Zij sloot zich aan bij het koor van politici dat Michel complimenteerde omdat hij de enige EU-regeringsleider was die al op 1 oktober het politiegeweld in de straten van Barcelona veroordeelde. Michel: ,,Maar ik heb ook opgeroepen tot dialoog. En de volgende dag deed ook de Europese Commissie dat.” De Vlaamse liberaal Patrick Dewael riep Michel op Brussel nog extra op te roepen tot bemiddeling, maar die komt er niet. Brussel ziet geen rol voor zichzelf en verwijst consequent naar Madrid, ook al klinkt het verwijt van selectiviteit steeds luider: Brussel is wel actief in Polen en Hongarije als daar inbreuken op de rechtsstaat en democratie worden gepleegd.