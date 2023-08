België: Geen opvang meer voor alleenstaande mannelijke asielzoekers

Haar besluit gaat tegen de wet in en kan tot gevolg hebben dat meer alleenstaande mannelijke asielzoekers hun geluk in Nederland gaan beproeven. ,,Ik wil niet achter de feiten aanlopen. Daarom neem ik nu al de beslissing om alle beschikbare plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden. Ik wil absoluut vermijden dat kinderen op straat terecht komen”, zei de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, dinsdagavond tegen het VRT-Journaal. Ze heeft Fedasil, het Belgische COA, opdracht gegeven geen alleenstaande mannen meer in de opvang toe te laten.

Waar zij dan wel heen moeten, zei de staatssecretaris niet. In Brussel slapen elke nacht honderden mensen op straat en in kraakpanden, ook asielzoekers. Particuliere hulporganisaties doen hun best hun te helpen, en waar mogelijk ook een slaapplek te bieden. Maar bij de opvanglocaties van de Belgische overheid komen mannelijke migranten zonder vrouw en kinderen er dus niet meer in.

Elke asielzoeker heeft in België, net als in Nederland, recht op onderdak en eten, totdat zijn of haar asielprocedure is afgehandeld. Maar genoeg opvangplaatsen is in België zeker zo’n groot probleem als in Nederland. Bij eerdere krapte, eind vorig jaar, kregen vrouwen en kinderen voorrang. Maar als er beschikbare plaatsen waren, mochten alleenstaande mannen nog wel naar binnen. Inmiddels staan er zo'n 2000 op de wachtlijst. Ook die kunnen nu dus fluiten naar een plekje.

De Belgische overheid is de afgelopen twee jaar al zo'n 8.000 keer keer door rechters veroordeeld omdat ze niet in staat was mensen een plek te bieden. De Moor heeft altijd geweigerd om de dwangsommen die ze opgelegd kreeg te betalen. Het leidde er afgelopen februari toe dat deurwaarders langskwamen op haar kantoor om goederen in beslag te nemen, onder andere een diepvriezer, een espresso­machine en 75 stoelen.

Van der Burg

In Nederland riep staatssecretaris Van der Burg afgelopen voorjaar gemeenten juist op géén onderscheid te maken. Sommige gemeenten wilden wel gezinnen en vrouwen opvangen, maar geen alleenstaande mannen. Als gemeenten geen gehoor geven aan zijn oproep, zo schreef Van der Burg aan de Tweede Kamer, dan gaat het niet goedschiks maar kwaadschiks.

Zin Belgische collega maakt zo'n onderscheid nu dus juist wel. De Moor wijst erop dat België al veel asielzoekers opvangt. ,,Dat gaat echt niet langer. Dit jaar zijn er 19.000 asielzoekers in België toegekomen, in Portugal zijn dat er 1500. Een land met een vergelijkbaar inwonersaantal”, zei ze.

Ze verwacht wel dat Europese afspraken ‘verlichting’ zullen brengen, maar pas op termijn. In juni sloten de 27 EU-landen een migratiepact: strengere controle aan de buitengrenzen, de ‘kansloze’ asielzoekers er daar al uithalen en een eerlijkere verdeling van de rest over de verschillende landen. Kort daarna volgde een overeenkomst met Tunesië: dat zou migranten tegenhouden in ruil voor financiële steun. Die laatste afspraak is intussen wel zwaar bekritiseerd: migranten zouden nu niet meer omkomen op de Middellandse Zee, maar in de woestijn.

Belgische advocaten hebben meteen fel gereageerd op het besluit om alleenstaande mannen niet meer in de opvang toe te laten. ,,Dit is extreem verontrustend. We weten dat er geen voldoende opvangplekken zijn, maar het is kortzichtig om niet verder te denken dan die vaststelling. Deze mannen belanden nu op straat”, zei Marie Doutrepont van het kantoor Progress Lawyers. Zij stapt naar de rechter.