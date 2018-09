Ben Knapen volgt Elco Brinkman op als leider CDA-fractie Senaat

VVD-senator ontkent belangen­ver­stren­ge­ling: Gewoon fractie­lijn gevolgd

15:36 Senator Anne-Wil Duthler (VVD), die in opspraak is gekomen vanwege mogelijke belangenverstrengeling, ontkent in alle toonaarden dat ze iets verkeerds heeft gedaan. Duthler stemde in juli 2014 over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf zijn opgenomen.