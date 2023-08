Bergkamps voorzitterschap lag vanaf dag één onder vuur

Al vanaf de dag dat ze werd gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer lag Vera Bergkamp onder vuur. Een groot deel van de oppositie had die 7de april 2021 liever iemand uit hun midden in de voorzittersstoel gezien, bijvoorbeeld de door Bergkamp verslagen vorige voorzitter Kadija Arib (PvdA). Maar het D66-Kamerlid kreeg de meeste stemmen, onder andere van de grootste partij de VVD.

Het voedde direct speculaties dat er aan de verkiezing handjeklap vooraf was gegaan. D66 en VVD waren aan het onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. VVD-premier Rutte had net ternauwernood het beruchte 1 april-debat overleefd nadat onder andere D66 geen motie van wantrouwen steunde. En nu steunde de VVD de D66-kandidaat. De voorman van de grootste oppositiepartij PVV, Geert Wilders, liet niet na sindsdien te pas en te onpas te herhalen dat Bergkamp haar positie te danken had aan handjeklap in de achterkamertjes.

Bergkamp werd Kamervoorzitter in een periode dat de Kamer meer versplinterd was dan ooit. Maar liefst zeventien partijen telde de Kamer bij haar aantreden, een evenaring van het record uit 1918. En dat aantal groeide na diverse afsplitsingen tot 21. Fracties die elkaar soms overschreeuwen om aandacht. En hoewel er afspraken werden gemaakt over de omgangsvormen, worstelde Bergkamp er soms mee die te handhaven.

Dieptepunt

Dieptepunt waren de Algemene Politieke Beschouwingen in 2022 toen het kabinet demonstratief wegliep uit het debat en weigerde terug te keren tenzij Bergkamp Kamerlid Thierry Baudet zou dwingen zijn woorden terug te nemen. Baudet had gesuggereerd dat D66-minister Sigrid Kaag een spionnenopleiding zou hebben genoten.

Later dat jaar werd Bergkamp aangevallen door haar voorgangster Arib. Die zei dat Bergkamp haar een mes in de rug had gestoken. Bergkamp had (overigens met steun van andere Kamerleden in het presidium) een onderzoek ingesteld naar Arib na (anonieme) beschuldigingen over té autoritair gedrag in de periode dat ze Kamervoorzitter was. Arib vertrok omdat ze vond dat ze niet meer geloofwaardig kon functioneren. Het onderzoek lijkt inmiddels in een impasse terecht gekomen.

Bergkamp verdedigde zich door te stellen dat de Tweede Kamer niet kon wegkijken als er beschuldigen waren van Kamerpersoneel over ongewenst gedrag. Maar de storm rond haar bleef niet liggen. Een deel van de Kamer verweet Bergkamp dat zij haar boekje te buiten was gegaan door een Kamerlid te laten onderzoeken. Ook beschuldigden Kamerleden haar ervan dat ze in de kwestie-Arib een te grote broek aantrok om haar imago van soms machteloze voorzitter op te krikken.

Verdachtmakingen

De niet aflatende kritiek tekent zowel Bergkamps ongemak met het voorzitterschap als de verzuurde sfeer in Den Haag de afgelopen jaren, waarbij aanhoudend verdachtmakingen worden geuit over anderen. Het is dan ook geen verrassing dat ze donderdag aankondigde niet meer terug te keren na de verkiezingen. In haar afscheidsbrief somt ze op wat er onder haar voorzitterschap allemaal in gang is gezet. Zo is er meer geïnvesteerd in ondersteuning van Kamerleden en vinden stemmingen op meer voorspelbare tijdstippen plaats. Toch is dat niet hoe Bergkamp herinnerd zal worden.

Wrang voor haar is dat zij in de jaren daarvoor als Kamerlid juist gold als relatief succesvol parlementariër. Ze zette zich in voor bijvoorbeeld legalisering van de hennepteelt (het leidde ertoe dat het vorige kabinet een wietproef in gang zette, die overigens nog steeds niet van de grond is gekomen). Ze was lid van de parlementaire enquêtecommissie die het Fyra-debacle onderzocht en ze zorgde er mede voor dat religieuze scholen geen leraren meer mochten weigeren enkel om hun seksuele geaardheid.

Bergkamp is getrouwd en heeft twee dochters. Wat ze na de verkiezingen gaat doen, weet ze nog niet. ,,Tot aan de verkiezingen zal ik nog alles doen wat er in mijn vermogen ligt om de Kamer te dienen,’’ eindigt zij haar afscheidsbrief.

