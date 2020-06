Beroemde Amerikaanse activist Jesse Jackson in brief aan Mark Rutte: stop met Zwarte Piet

De beroemde Amerikaanse burgerrechtenactivist en predikant Jesse Jackson heeft Mark Rutte verzocht om door te pakken met de afschaffing van Zwarte Piet in Nederland. In een woensdag verstuurde brief aan de premier dringt de burgerrechtenactivist aan op verdere maatregelen om de raciale karikatuur in de ban te doen.

Jackson reageert op de recente verklaring van Rutte dat hij anders is gaan denken over Zwarte Piet. ,,Zwarte Piet is niet racistisch, maar ik begrijp de pijn’’, zei de premier eerder deze maand.



Ongepast, is het oordeel van Jackson over de opmerking dat de figuur niet racistisch zou zijn. ,,Zwarte Piet kan niet los worden gezien van de zeer kwetsende traditie van blackface in de Verenigde Staten’’, trekt de dominee een vergelijking met zijn land.

In de brief, die in handen is van het Nederlandse nieuws- en opinietijdschrift De Kanttekening geeft hij ook aan dat de traditie van Zwarte Piet niet los gezien kan worden van de geschiedenis van Nederland tijdens de apartheid in Zuid-Afrika. Jackson roept Rutte op moreel leiderschap te tonen. Hij haalt Martin Luther King aan, die hem leerde dat er een tijd is om politiek te bedrijven, maar dat er ook een tijd is om voor de troepen uit te lopen en het juiste te doen.

Protesten

Jackson schrijft ook dat de huidige protesten in de Verenigde Staten tegen anti-zwart politiegeweld duidelijk maken dat hardnekkige problemen niet vanzelf worden opgelost. ,,Raciale kwesties moeten worden aangekaart. Als dat gebeurt vanuit moreel leiderschap, kunnen mensen van goede wil volgen”, schrijft Jackson.

De Nederlandse opiniemaakster en voormalig politica Barryl Biekman was degene die in 2009 Jesse Jackson attendeerde op het bestaan van Zwarte Piet. Jackson was op dat moment in Nederland waar hij aanwezig was bij een congres over mensenrechten. Jackson en Biekman ontmoette elkaar nog een keer in 2014, waar zij het wederom het fenomeen Zwarte Piet in Nederland met elkaar bespraken.