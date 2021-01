Besluit over avondklok duurt nog enkele dagen, kabinet polst oppositie

Meerdere grote oppositiepartijen zijn inmiddels benaderd of ze eventueel steun kunnen verlenen aan de invoering van een avondklok, omdat er volgens een ingewijde ‘coalitiepartijen dwars liggen'. Het zou bij de oppositie in ieder geval gaan om PvdA en SP, al willen die partijen daarover niets kwijt.

Een Kamermeerderheid moet kunnen instemmen met een avondklok en vooralsnog is er geen politieke meerderheid voor dit ‘draconische’ voorstel. Voormalig coalitiepartij D66 is een tegenstander en sinds de breuk in de regeringscoalitie hoeft de partij zich niet meer te houden aan afspraken.

Continu in overleg

De betrokken ministers zijn ondertussen continu in overleg met elkaar en experts, zoals Jaap van Dissel (RIVM), over de gevolgen van de Britse variant van het coronavirus. Het OMT vindt dat extra actie nodig is nu de nieuwe Britse variant zich snel verspreidt en volgens prognoses in maart leidt tot een derde golf.

,,We hebben tot nu toe goed op ons in laten werken wat de stand van zaken rond de besmettingen is”, aldus coronaminister De Jonge. ,,We moeten zorgen dat we het besmettingsniveau verder verlagen en verspreiding van de Britse variant verder vertragen. Alle opties daarvoor liggen op dit moment op tafel. Ik verwacht dat er ergens de komende dagen een besluit valt.”

Volgens De Jonge bestaan er ‘geen taboes’. Naast de invoering van een avondklok valt te denken aan nog minder of helemaal geen mensen meer thuis ontvangen (nu ligt dat aantal op twee) en een verdere inperking van de reisbewegingen. Zo ligt een noodzakelijkheidsverklaring op tafel voor internationale reizen.

Heel zorgvuldig proces

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) stelde vanmiddag dat momenteel een ‘heel zorgvuldig wegingsproces‘ plaatsvindt. Dat leidt een dezer dagen tot een besluit. Mogelijk is er woensdagavond weer een persmoment met premier Rutte en minister De Jonge, maar Haagse bronnen benadrukken wel dat de kogel eerst die middag door de kerk moet. Het kabinet wacht nog op een stukje advies vanuit het OMT.

Daarbij spelen de burgemeesters ook een rol, die verdeeld zijn over nut en noodzaak van een avondklok. Een aantal van hen vreest ook voor de handhaving. Minister Grapperhaus zal morgen met de burgemeesters om tafel gaan over de intenties van het kabinet. mocht een avondklok niet haalbaar blijken dan volgen sowieso alternatieve ingrepen, die politiek makkelijker te verteren zijn.

Ook minister Hoekstra (Financiën) verwacht later deze week duidelijkheid. ,,Een avondklok is een zeer zwaar middel dat ook gevoelig ligt. ,,Voordat je het gaat doen, moet je heel goed afwegen wat verstandig is.” Er is volgens Hoekstra al heel veel vanuit ‘de gereedschapskist al op tafel gegooid’.

