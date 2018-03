Besluit Unilever geen reden voor politiek gespin

Dat Unilever ervoor heeft gekozen haar hoofdkantoor in Nederland te houden, is goed nieuws. Dat oppositiepartijen smalend reageren omdat er per saldo maar enkele tientallen banen bijkomen, is onterecht. Als deze (deels) van oorsprong Nederlandse multinational uit ons land was vertrokken, dan had dat een veelvoud aan banen gekost en was het ook slecht geweest voor het imago van Nederland.



De topman van Unilever gaf eind vorig jaar aan dat bij het besluit om het hoofdkantoor dan wel in Londen dan wel in Rotterdam te sluiten mede afhing van de vraag wat er zou gebeuren met de dividendbelasting in Nederland. Deze belasting voor buitenlandse aandeelhouders bestaat al niet in Groot-Brittannië. Dit kabinet heeft als voornemen het hier ook te schrappen. Kosten: 1,4 miljard euro. Het voornemen had in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan en kwam tijdens de formatie ineens uit de hoge hoed. Terecht kreeg dat besluit veel kritiek. Normaal gesproken gaan bij dergelijke uitgaven eerst degelijke onderzoeken vooraf of de maatregel ook nut heeft. Nu had het er alle schijn van dat het op een achternamiddag verzonnen was om buitenlandse investeerders te plezieren.



Het probleem is: we weten ook na het besluit van Unilever om voor Nederland te kiezen nog steeds niet of het een goed voornemen is. De oppositie roept wel erg gemakkelijk dat het allemaal weggegooid geld is. Oppositiepartijen hebben de afgelopen maanden vrijwel al hun eigen voorstellen gedekt met de 1,4 miljard die is gereserveerd voor afschaffing van de dividendbelasting. Maar ook de regering kan na dit besluit van Unilever niet haar eigen gelijk claimen. Nederland heeft ook mét dividendbelasting al een goed vestigingsklimaat. Zo bieden wij beursgenoteerde bedrijven betere wettelijke bescherming tegen vijandelijke overnames. Vorig jaar nog wist Unilever ternauwernood een vijandelijk bod af te slaan van Amerikaanse Kraft Heinz. Er is dus nog geen reden voor het kabinet zich al op de borst te kloppen.