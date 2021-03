Betaalbaar wonen, wie maakt dat waar? En negen andere vragen die je helpen in het stemhokje

Geldstraf dreigt bij schenden van quarantai­ne­plicht

8 maart Reizigers die terugkeren uit een land waar het risico op een coronabesmetting hoog is, moeten binnenkort bij aankomst in Nederland een quarantaineverklaring overleggen. Daarmee verplichten zij zich expliciet om tien dagen in quarantaine te gaan. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert in het uiterste geval een geldstraf.