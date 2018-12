Beter dan Armin van Buuren wordt het volgens de Tweede kamer niet

This is what it feels like van Armin van Buuren is volgens de Tweede Kamer het beste nummer ooit gemaakt. Dat blijkt uit de hitlijst die op basis van de keuzes van een groot deel van de parlementariërs is opgesteld.

De rest van de top 5 bestaat uit AC/DC met Thunderstruck, Guns N’ Roses met November Rain, de Messiah van Händel en Wish you were here van Pink Floyd. Verwachte clichés als 15 Miljoen Mensen van Fluitsma en van Tijn of Het Land Van van Lange Frans en Baas B eindigden dus niet bovenaan.

De eerste Nederlandse bijdrage in het lijstje is Aan de Kust van Bløf. Sowieso staan er in de lijst opvallend veel regionale Nederlandstalige nummers. Onder meer Skik, Abel, Rowwen Heze en Frank Boeijen staan in de lijst. Het was een vereiste dat in de top 5 die elk Kamerlid instuurde in elk geval één Nederlandstalig nummer stond.

Het initiatief voor de Top 150 kwam van de Kamerleden Maurits von Martels (CDA) en Zohair el Yassini (VVD), die het leuk leek als politici eens een ander beeld van zichzelf zouden geven. Het idee ontstond tijdens een diner in het restaurant van de Tweede Kamer. De aanwezige Kamerleden begonnen toen het onderwerp ter sprake kwam hartstochtelijk elkaars Spotifylijsten te bekijken en te beluisteren.

,,Wij als Tweede Kamerleden worden natuurlijk vooral geassocieerd met politiek, en we proberen elke dag op onze eigen manier Nederland mooier en beter te maken’’, aldus El Yassini over het initiatief. ,,Maar soms vergeten we allemaal weleens dat we ook mensen zijn. En favoriete muzieknummers zeggen heel veel over die mensen.’’

Belediging

Volledig scherm De email die Thierry Baudet naar zijn collega's stuurde. © Anoniem Kamerlid De initiatiefnemers beloofden dat er voor ieder wat wils in de lijst zou komen. Dat lijkt aardig gelukt, met een combinatie van dance, rock, pop en zelfs klassiek. Eerder had Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie, nogal stevig gereageerd op de lijst met inzendingen. ‘Allemaal enorme ***muziek. Hoe is zoiets mogelijk?! Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand!?’, schreef hij in om half 3 ‘s nachts in een mail aan zijn collega’s uit de Kamer.



Kamerlid Peter Kwint (SP) reageerde door te zeggen dat hij heeft overwogen naar alle collega‘s het volgende antwoord te sturen: ,,Sorry dat ik je dit moet vertellen, maar die zijn allemaal dood Thierry.’’ Uiteindelijk zag hij daar toch maar van af.

Top 2000