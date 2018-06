Betere zorg en meer technologische snufjes bij oudere thuis

Van de huidige 1,3 miljoen 75-plussers woont 92 procent procent zelfstandig. Bijna een kwart maakt nu gebruik van hulp en zorg via de gemeente, de zorgverzekeraar of het Rijk. In 2030 zullen 1 miljoen ouderen kwetsbaar zijn, is de verwachting. Daarentegen neemt in de toekomst het aantal beschikbare mantelzorgers af.



Dat staat in het programma 'Langer Thuis', dat vandaag is gepresenteerd door zorgminister Hugo de Jonge. Daarom komen er speciale wijkteams die kwetsbare ouderen begeleiden, op basis van een persoonlijk ondersteunings- en zorgplan. Dat gebeurt bijvoorbeeld al bij de geestelijke gezondheidszorg.