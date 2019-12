Bevolkingsgroei heeft invloed op álles, toch is het stil

De belangrijkste oorzaak voor de bevolkingsgroei is immigratie. Polen staan bovenaan het lijstje met nieuwkomers, gevolgd door Indiërs en migranten uit bijvoorbeeld de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Nou zijn prognoses altijd met veel onzekerheid omgeven. Het is zeer de vraag of we in trek blijven voor migranten. Ook is niet zeker of de levensverwachting blijft toenemen en hoeveel kinderen vrouwen gemiddeld blijven krijgen. Maar volgens het CBS kan het zomaar zijn dat er in 2060 21,2 miljoen Nederlanders zijn. Dat is meer dan 4 miljoen mensen dan nu die allemaal ergens moeten wonen, werken, die energie moeten krijgen en schoon water. Die druk geven op de verzorgingsstaat, voedselvoorziening, op het milieu, op de beschikbare grond, op het openbaar vervoer en die door hun migratieachtergrond de samenhang in de samenleving zullen veranderen.