Bevriezing eigen risico zorgt voor fiks hogere zorgpremie

Het zorgpakket blijft de komende jaren intact en het verplichte eigen risico wordt vastgezet op 385 euro, meldde Rutte III trots bij de bekendmaking van het regeerakkoord. Maar er zit een addertje onder het gras, want burgers moeten deze maatregel zelf betalen; via de zorgpremie. Daar komen de oplopende zorgkosten nog bij, waardoor de premie nu de pan uit dreigt te rijzen.

Exacte impact

De rekenmeesters van het CPB maken duidelijk hoe groot de exacte impact is: de gemiddelde zorgpremie per persoon ligt in 2017 op 1290 euro per jaar, maar in 2021 op 1601 euro op jaarbasis. Dat is een stijging van 311 euro, oftewel 24 procent, de komende kabinetsperiode.

VVD-Kamerlid Arno Rutte verwacht dat de stijging van de zorgpremie uiteindelijk toch kan meevallen. Het kabinet wil namelijk kosten besparen door via akkoorden een rem te zetten op de groei van het aantal behandelingen in de zorg. Dat moet 1,9 miljard opleveren volgens de coalitie, terwijl het CPB slechts rekent met een opbrengst van 0,9 miljard euro.

'Best schrikken'

,,Die akkoorden zijn cruciaal om de premiestijging te dempen en ook echt nodig om de aanhoudende toename van de zorgkosten te beteugelen”, aldus Rutte. Hij geeft toe dat de huidige CPB-verwachtingen voor de premieontwikkeling ‘best schrikken’ zijn voor gewone burgers.



Verschillende oppositiepartijen, waaronder de PvdA, pleiten al lange tijd voor afschaffing van het eigen risico, dat zij zien als een boete op ziek zijn. Ook de kritiek op de oplopende zorgpremie is niet van de lucht. ,,Het eigen risico blijft bestaan en de zorgpremie stijgt", constateert PvdA'er Sharon Dijksma. ,,Daarmee wordt de zorg voor heel veel gewone Nederlanders steeds meer onbetaalbaar. Juist in een tijd waarin we weer kunnen investeren, is dit precies de verkeerde keuze."

Veel goedkoper