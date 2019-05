Bewindsman voorkomt dat Amerikaanse haatprediker Anderson naar Nederland komt

De Amerikaanse haatprediker Steven Anderson wilde op 23 mei in Amsterdam komen spreken. Het COC, CIDI en politieke partijen willen dat hem de toegang tot Nederland wordt ontzegd. De haatprediker is eerder de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.

Eerder riepen organisaties al op om de Amerikaanse haatprediker Steven L. Anderson uit Nederland te weren. Daartoe werd opgeroepen door twee organisaties, het COC, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, en het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De 37-jarige dominee van de onafhankelijke Faithful Word Baptist Church ontkent de Holocaust en vindt dat alle homo’s, lesbiennes en transgenders moeten worden geëxecuteerd.

Zieltjes

Anderson wilde op 23 mei naar Amsterdam komen om zijn boodschap uit te dragen en zieltjes te winnen. Het COC heeft brieven gestuurd naar staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Justitie en Veiligheid om Anderson als ongewenste vreemdeling te beschouwen en hem de toegang tot Nederland te ontzeggen.

Het CIDI wijst erop dat het ontkennen van de Holocaust in Nederland bij wet is verboden. ,,Ook aanzetten tot haat is bij de wet verboden,” zegt Philip Tijsma, woordvoerder van het COC. “Dit heeft daarom niets te maken met de vrijheid van meningsuiting. Hij heeft gezegd dat transgender Caitlyn Jenner dood moet. Hij verheerlijkt de moordpartij in Orlando (een man vermoordde in 2016 in een homonachtclub vijftig mensen, red.) en roept Afrikaanse leiders op homoseksuelen de doodstraf te geven. Anderson noemde de slachtpartij in Orlando ‘goed nieuws omdat er vijftig homoseksuele pedofielen minder op de wereld zijn’. ‘LGBT’ staat voor hem voor ‘Let God Burn Them’.

300 gemeenten

Steven L. Anderson – dertiger, getrouwd met de in Duitsland geboren Zsuzsanna en vader van negen kinderen – is ook tegen het kiesrecht voor vrouwen. Hij begon zijn Faithful Word Baptist Church tien jaar geleden in zijn woonkamer in Arizona. Zijn kerk heeft inmiddels meer dan 300 gemeenten in verschillende Amerikaanse staten. Anderson en zijn volgers willen niets van doen hebben met het moderne Amerika. Steven en zijn gezin ontvangen dagelijks doodsbedreigingen.

Ongewenst