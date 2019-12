Bezuinigingsspook doemt op door zorg en kabinetsbeleid

Dat staat in de nieuwe vergrijzingsstudie ‘Zorgen om morgen’ die het Centraal Planbureau vanmorgen heeft gepresenteerd. De situatie is flink verslechterd ten opzichte van het aantreden van twee jaar geleden, toen het kabinet-Rutte III aantrad. Op dat moment was er nog een zogeheten houdbaarheidoverschot van 0,2 procent. Dat is omgeslagen in een tekort van 1,6 procent.