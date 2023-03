Bezwaarbedrijven tegen WOZ-aanslag aangepakt: staatssecretaris wil einde aan ‘tsunami aan zaken’

Bezwaar maken kan voordelig zijn, want een lagere WOZ betekent minder gemeentelijke belastingen. Soms scheelt dat wel honderden euro's. Maar nu de laatste jaren steeds meer bedrijven via no cure no pay oproepen om gratis bezwaar te maken, loopt de procedure vast. Vorig jaar behandelden rechters 210.000 bezwaarprocedures.

Lees ook PREMIUM Flinke aanslag op de mat? Vier vragen over de gemeentelijke belastingen

De rechterlijke macht raakt verstopt door een ‘tsunami aan bezwaren’, waarschuwden gemeenten voor het weekend in een brief. ‘De bezwaarschriften stromen in ongekend grote aantallen binnen bij de belastingorganisaties’. Van Rij kreeg eenzelfde verhaal eerder te horen van juristen. De vele reclames die nu te zien zijn vormden de druppel: dit kan niet langer, vindt de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst.

Geld op rekening huiseigenaar

Daarnaast werken de bedrijfjes niet transparant, vindt de CDA-bewindsman. Wie met een bezwaarbedrijf in zee gaat, geeft toestemming om lang door te procederen. Van de tussentijdse stappen worden huiseigenaren niet op de hoogte gebracht. Die zien uiteindelijk alleen of hun WOZ uiteindelijk verlaagd is. Maar de bedrijven zien hun winst stijgen: zij profiteren bij langer doorprocederen van hogere procesvergoedingen. Die krijgen ze als het bezwaar succesvol is. De huiseigenaar ziet daar meestal geen cent van terug, omdat dat geld rechtstreeks op de rekening van het bezwaarbedrijf komt.

Volledig scherm Reclame voor een WOZ-bezwaarbedrijf. © Frank Jansen

Dat moet anders, bevestigt het ministerie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen moeten straks eerst via de informele weg bij de gemeente aanvragen of hun WOZ verlaagd kan worden. Volgt er dan toch een juridische procedure, gaat de eventuele procesvergoeding die de overheid moet betalen niet meer naar het bezwaarbedrijf dat bemiddelt, maar rechtstreeks naar de rekening van de huiseigenaar. Zo moet de procedure transparanter worden. Ook wordt de procesvergoeding waarschijnlijk lager. In 2018 werd in totaal voor 18 miljoen euro aan die vergoedingen uitgekeerd.

Niet direct

Belastingorganisaties vroegen het ministerie voor het weekend om direct in te grijpen, om een nieuwe golf aan bezwaarprocedures te voorkomen. Dat gaat niet lukken: Van Rij probeert de procedure voor het belastingjaar 2024 aan te passen. Mocht er meer tijd nodig zijn om een goed alternatief op te zetten, wordt het wat later, aldus een woordvoerder.

Kijk onze video's over wonen in onderstaande playlist: