Binnenhof jarenlang op de schop: ‘De sloopkogel kwam op zó’n stukje van mijn raam’

SGP-fractiemedewerker Menno de Bruyne (63)

Wat nu de werkkamer van SGP-persvoorlichter – en -nestor – Menno de Bruyne is, was in de Tweede Wereldoorlog een verhoorkamer van de Duitse bezetter. In 1943 werd verzetsheld Gerrit Kastein geboeid in dat kamertje binnengevoerd, klaar om ondervraagd te worden.