Blok praat met Strafhof om impact mogelijke sancties VS te verzachten

Toch onafhanke­lijk onderzoek naar aanpak coronacri­sis, geen salarisver­ho­ging zorgperso­neel

17:14 Er komt een tussentijd onafhankelijk onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. De coalitie stemde vanmiddag onverwacht in met het voorstel van SP en PvdA, dat ook door de gehele oppositie gesteund werd. De andere belangrijke motie, over salarisverhoging voor zorgpersoneel, eindigde opnieuw in een gelijke uitkomst en wordt mogelijk opnieuw in stemming gebracht.