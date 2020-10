Blok tegen ambassadeur: beeldvorming bijeenkomst Forum voor Democratie ‘onwenselijk’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra laten weten dat ‘de beeldvorming’ rond een bijeenkomst van Forum voor Democratie in het ambassadegebouw ‘onwenselijk’ is. Volgens aanwezigen zou de bijeenkomst zijn gericht op fondsenwerving.

Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat hij ‘meerdere gesprekken’ heeft gevoerd met Hoekstra en andere ambassademedewerkers, nadat hij had toegezegd dat hij met Hoekstra in gesprek zou gaan zodra hij weer in het land was. Volgens de ambassade is ‘voor zover haar bekend’ niet gesproken over campagnefinanciering en fondsenwerving. Ook zijn er geen financiële toezeggingen gedaan door deelnemers aan de bijeenkomst.

‘In geen geval’

,,De Amerikaanse ambassade heeft het ministerie ervan verzekerd dat zij in geen geval toestaan dat er met ondersteuning van de ambassade of Amerikaanse diplomaten fondsenwerving of campagnes voor politieke partijen plaats zou vinden", aldus Blok.

Bij de bijeenkomst op 10 september waren volgens De Groene Amsterdammer niet alleen kopstukken van de partij aanwezig, maar ook ondernemers die geldschieter zijn of gelden als vermogende leden.

Volgens Blok werd de formele uitnodiging vanwege ‘veiligheids- en gezondheidsvoorschriften’ gestuurd door de ambassade, omdat die vooraf moest weten wie er aanwezig zouden zijn. Daarom mochten er ook geen geluid- en beeldopnames worden gemaakt, schrijft hij. De lijst van mensen die een uitnodiging moesten ontvangen, kwam van Forum. De aanwezigen kregen voor de officiële uitnodiging al een mail die werd ondertekend door het hoofd fondsenwerving van Forum.

Actieve ambassadeur

Hoekstra geldt als een actieve ambassadeur die regelmatig contacten legt met politieke partijen van links tot rechts. Hij nodigt partijen uit op zijn residentie of gaat op bezoek in het Tweede Kamergebouw. ,,Deze handelwijze is in lijn met wat van een buitenlandse ambassade verwacht mag worden", stelt Blok.

Soms gaat het om lunches of spreekbeurten, soms om grote bijeenkomsten of een zogeheten town hall-meeting. De ambassade laat daarbij het uitnodigingsbeleid over aan de partij. Die beslist of een klein gezelschap of een grotere groep deelnemers welkom is. Ook de avond met Forum viel onder ‘het streven om met zoveel mogelijk politieke partijen te engageren’.

Verdrag van Wenen

Het onderhouden van contacten met politieke partijen in Nederland is volgens Blok niet in strijd met het verdrag van Wenen, waarin staat dat diplomaten zich niet mogen mengen in binnenlandse aangelegenheden van hun gastland.

Baudet zei eerder al de ophef ‘flauwekul’ en een ‘kruideniersonderwerp’ te vinden. ,,Je spreekt gewoon aan de lopende band met mensen. Als Rutte een afspraak heeft met Merkel hebben ze het toch ook over dingen die Merkel wenselijk vindt in Nederland? Dat is toch normaal?” Hij spreekt van een ‘heel leuke informatieve avond’. ,,Je wordt meteen behandeld alsof je een halve misdadiger bent.”