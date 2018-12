Blokhuis in het nauw rond abortuskwestie

'Niet bindend' Nederland lobbyt in Marrakesh voor ‘inlegvel’ bij migratiep­act

10 december Staatssecretaris Mark Harbers is door het Nederlandse kabinet met een missie naar de VN-conferentie in Marrakesh gestuurd. Hij zoekt er steun voor een gezamenlijk ‘inlegvel’ bij het migratiepact. ,,We hopen op zoveel mogelijk landen”, zegt Harbers.