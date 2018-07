Blokhuis: Kritisch kijken naar oorzaak van stijging aantal zelfdodingen

Blokhuis wil weten wat de oorzaak is van de stijging en of er sprake is van een eenmalige piek of dat er iets anders aan de hand is. Hij praat hier volgende week over met onder meer stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.



Volgens de bewindsman onderstreept de toename ,,de noodzaak van het beleid van dit kabinet om extra in te zetten op suïcidepreventie.'' Er gaat bijvoorbeeld extra geld naar 113. Het aantal zelfdodingen onder mensen van tien tot twintig jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017.