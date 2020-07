Boerenorganisaties staken overleg met ministerie over omstreden veevoermaatregel

De boze boeren hebben de afgelopen periode al diverse acties gevoerd. Gisteren kwamen ze massaal bijeen in de buurt van het RIVM in Bilthoven om hun ongenoegen te uiten en te demonstreren tegen de maatregel.



‘Alle demonstraties, juridische procedures en lobbyinzet ten spijt wordt er door het ministerie onvoldoende ruimte gegeven aan het gepresenteerde alternatief dat een betere situatie voor boeren moet opleveren’, stellen LTO en NAJK, die een duidelijke eis hebben: de veevoermaatregel moet van tafel.



De boerenclubs hebben de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer gevraagd de minister ervan te overtuigen de maatregel niet door te zetten, nu het overleg is geklapt. ‘Het laatste restje goodwill in de sector verder verspelen, enkel en alleen voor een papieren juridische werkelijkheid van vier maanden, is zeer onverstandig.’