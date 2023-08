Bontenbal wil kiezers terugwinnen met klassiek CDA-verhaal: ‘We moeten mensen weer gaan horen en zien’

Zo manoeuvreert Bontenbal zich in een voor het CDA vertrouwde positie: in het midden, tegen de polarisatie, genuanceerd. De CDA-leider grijpt daarbij naar zijn eigen omgeving, een leven lang woont hij al in Rotterdam-Zuid, een plek waar het leven voor veel mensen rauw is. ,,In mijn eigen stad is het maar een paar minuten fietsen van die kant van de samenleving naar de glimmende woontorens, waar onbetaalbare penthouses de skyline vullen. Die spreekwoordelijke afstand tussen de mensen die cashen met de BV Nederland en de gezinnen die met dubbele banen niet rondkomen moet echt kleiner worden.”



De kloof dichten is niet zozeer een nieuw verhaal, ook niet voor het CDA. Partijgenoten denken wel dat Bontenbal het CDA-dna heeft: hij ‘leeft onze ideologie voor’, heet het. Anders dan voorganger Hoekstra weet hij van dichtbij wat armoede is, komt hij uit een gelovig nest en groeide hij dus op in een volkswijk. Zijn eigen ouders leven nog en zijn ‘trots én bezorgd’ over deze stap in de soms ruige politieke arena, verklapt Bontenbal voor aanvang van zijn toespraak.



,,Maken ze je niet kapot, vragen ze. Ik zeg: ik hoop het niet. Ik wil ook laten zien dat politiek niet lelijk en schadelijk hoeft. Laten we het beste van onszelf laten zien, echt. Als ik met een buurman op Zuid praat, weet je wat je te doen staat. Te vaak gaat het hier over Haags gedoe terwijl wij echte problemen moeten oplossen.”