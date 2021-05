Boosheid om ‘walgelijke’ Bevrijdingsdag-poster FvD, Baudet doet kritiek af als ‘hypocrisie’

VIDEO Rutte: ‘Niets vreemds gebeurd bij bespreking van toeslagen­af­fai­re in minister­raad’

22 april De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd. Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’.