Brexit: Nieuwe dynamiek, geen doorbraken

updateDe loodzware onderhandelingen over de brexit hebben deze week een ‘nieuwe dynamiek’ gekregen, maar doorbraken van belang heeft dat niet opgeleverd. Zowel over burgerrechten als de boedelscheiding (het geld) blijven de onderhandelingsteams mijlenver uiteen liggen.

De kans dat de Europese staats- en regeringsleiders volgende maand al kunnen besluiten tot parallelle onderhandelingen over een nieuw Europees/Brits partnerschap, zoals Londen vurig verlangt, is daarmee weer kleiner geworden.

Op hun gezamenlijke persconferentie kort na afloop van de vierde onderhandelingsronde vanmiddag toonde de Britse toponderhandelaar David Davis zich opmerkelijk positiever dan Europees toponderhandelaar Michel Barnier. Davis onderstreepte herhaaldelijk de ‘veranderde dynamiek’ in de onderhandelingen,die hij toeschreef aan de Florencetoespraak van premier Theresa May eind vorige week.

Ook sprak hij van ‘belangrijke voortgang’. Vanmiddag nog publiceren de Britten een lijst van punten waarover overeenstemming zou bestaan. Barnier erkende dat er sprake is van een nieuwe dynamiek, maar wees verder vooral op al het werk dat nog wacht. ,,Maandag heb ik gezegd dat dit de week van de duidelijkheid moest worden. We hebben die op een aantal punten, op andere punten nog niet.”

Geruststellend

De inzet van Brussel is vanaf het begin geweest om op drie punten snel een akkoord te vinden, of minstens zicht op een akkoord: de rechten van Europese burgers in Engeland en omgekeerd, het bedrag dat Londen Brussel schuldig is bij vertrek vanwege lopende verplichtingen en een regeling voor de nieuwe buitengrens tussen Ierland en Noord-Ierland. Geruststellend voor Brussel is dat Londen bereid is de rechten van in Engeland wonende Europeanen vast te leggen in Britse wetgeving, zodat zij die ook na de brexit kunnen opeisen.

Maar voor Brussel is het onverteerbaar dat het Europese Hof van Justitie daarin geen enkele zeggenschap meer zou hebben. Dat is een levensgrote blokkade op het eerste punt. Ook over de tientallen miljarden die Londen Brussel bij vertrek schuldig zou zijn, is nog geen begin van overeenstemming. Londen blijft zijn lidmaatschapsgeld betalen in de voorziene overgangsperiode (2019 en 2020), maar blijft vaag over het werkelijke scheidingsbedrag, dat volgens anonieme Brusselse experts tussen de 60 en 100 miljard ligt.

Verplichtingen

Volgens Barnier, vanmiddag, zijn de Britten niet in staat ‘hun verplichtingen, aangegaan tijdens hun lidmaatschap, te definiëren’. Als dat ook de komende weken niet lukt, aldus Barnier, dan zal hij moeten concluderen dat er op dat punt ‘onvoldoende voortgang’ is en zal hij de Europese leiders volgende maand adviseren nog geen parallelle onderhandelingen te openen over een toekomstig partnerschap.

Davis houdt keihard vast aan zijn eigen uitgangspunt: het scheidingsbedrag pas met precieze cijfers invullen als ook een akkoord over het toekomstige partnerschap in de steigers staat. Dat is blokkade twee. Over de Iers/Noord-Ierse grens is ook nog geen akkoord, onduidelijk is zelfs of daar de afgelopen vier dagen veel tijd aan is besteed.

Oplossing

Het gaat om ‘een unieke situatie’, en die moet weerspiegeld worden in de uiteindelijke oplossing, daar zijn beide partijen het over eens. Maar hoe de oplossing eruit moet zien weet nog niemand. De Britten willen een open grens die toch wordt gecontroleerd, anonieme Brusselse onderhandelaars vinden dat van ‘een sprookjesachtige schoonheid’, met de nadruk op ‘sprookjesachtig’.