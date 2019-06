Broekers-Knol beëdigd tot staatssecretaris

De 72-jarige Broekers-Knol was tot vorige week voorzitter van de Eerste Kamer. Ze wordt de oudste staatssecretaris die ooit is benoemd. De juriste werkte lang op de universiteit en was achttien jaar lid van de Eerste Kamer voor de VVD.



Harbers, die van 2009 tot 2017 in de Kamer zat als financieel specialist, keert weer terug in de Tweede Kamer. In de VVD-fractie kwam een zetel vrij omdat Kamerlid Malik Azmani naar het Europees Parlement gaat.