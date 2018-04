Broekie als wethouder geeft reuring in de raad

Mathijssen is druk met de formatie van een nieuwe coalitie in Sint-Michielsgestel. Samen met CDA en VVD heeft de lokale partij 13 van de 21 zetels. En omdat de lokalen 7 zetels haalden, levert deze partij twee wethouders. Naast Mathijssen nu dus ook Peter Raaijmakers (21) uit Den Dungen die als deeltijdwethouder aan de slag gaat voor 60 procent. Mathijssen stapte zelf zestien jaar geleden vanuit het bedrijfsleven in de politiek. Hij gaat zeker het handje niet vasthouden van de jonge Raaijmakers. ,,Ik wil wel zeggen: we hebben het als partij al eerder ooit gedaan op deze manier."



Harrie Timmermans, gemeentesecretaris gemeente Heusden, deed in 1994 hetzelfde als Peter Raaijmakers. Hij was ietsje ouder: 23 jaar en werd wethouder in Oirschot voor de Onafhankelijke Jongeren Oirschot. ,,Heel goed dat Sint-Michielsgestel deze weg kiest. Wethouder worden is niet zo moeilijk. Het is veel moeilijker na vier jaar nog eens wethouder te worden. Dan rekent de kiezer je namelijk af op je daden. Ik zou Raaijmakers willen zeggen: kijk naar de oude rotten en leer ervan, maar probeer de frisheid van de jeugd te behouden en kies je eigen weg."



Bestuurskundige lokale democratie Julien van Ostaaijen van de Tilburg University over jonge wethouders: ,,In zijn algemeenheid is wethouder worden een beloning voor goed raadslidmaatschap. Maar in feite is dat een beetje krom. Want een goede wethouder vraagt om andere kwaliteiten dan een goed raadslid. De meeste wethouders in Nederland zijn gemiddeld iets boven de vijftig. Dus 21 jaar is wel jong."Toch hoeft dat volgens Van Ostaaijen niets uit te maken.