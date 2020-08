Bruiloftsgast Grapperhaus: ‘Er werd niet gedanst, er was geen polonaise’

Hamersma staat op de bekritiseerde groepsfoto die afgelopen zaterdag werd genomen bij het huwelijk van minister Grapperhaus (Justitie) en zijn kersverse echtgenote Elisabeth Wytzes. Het lijkt alsof Hamersma en zijn vrouw pal achter Grapperhaus staan, maar dat klopt volgens de bruiloftsgast niet. ,,Ik sta keurig twee meter achter Ferd, want ik sta twee treden boven hem’’, zegt hij. ,,De foto is gemaakt met een telelens, dus dat vertekent ontzettend.’’



Volgens Hamersma ging het op de huwelijksdag alleen mis tijdens het nemen van de groepsfoto. ,,Het was een momentopname. De fotograaf liep buiten rond en vroeg of we even met z’n allen bij elkaar wilden gaan staan voor de foto. Dat was het. Binnen twee minuten was het klaar, toen was iedereen weer weg.’’