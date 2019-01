Bruins: Peperduur kankermedicijn blijft sowieso in zorgpakket

Dat zei zorgminister Bruno Bruins vanmiddag tegen deze krant, vlak voordat hij in gesprek ging op het ministerie van Volksgezondheid met de fabrikant van het middel.



Novartis heeft vorig jaar de rechten op een in het Erasmus MC ontwikkeld middel tegen kanker in handen gekregen na een overname, waarna de prijs is verzesvoudigd. Verzekeraars vinden dat de farmaceut met deze tariefsverhoging ‘vals speelt‘ over de rug van zieken.



Bruins: ,,Dit middel is voor een kleine groep patiënten en die weten zich gelukkig verzekerd van een medicijn dat vergoed wordt via het pakket. En dat blijft ook zo, dat is het goede nieuws. Patiënten hoeven hier zich niet ongerust over te maken.



In reactie op de kritiek op de prijsverhoging heeft Novartis laten weten dat het middel in verschillende Europese landen al is beoordeeld als kosteneffectief. Oftewel, patiënten krijgen waar voor hun geld.