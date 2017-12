Brussel controleert auto's zelf na Dieselgate

Dat staat in een voorlopig akkoord dat onderhandelaars uit het Europese Parlement vandaag bereikten met tijdelijk raadsvoorzitter Estland. De nieuwe aanpak moet voorkomen dat Brussel weer met lege handen staat als de industrie testen manipuleert, nationale keuringsinstanties hun werk niet doen en nationale regeringen niets doen om hen te corrigeren. Dat gebeurde de afgelopen jaren en daardoor rijden er nu een kleine 35 miljoen diesels over de Europese wegen die niet aan de wettelijke uitstootnormen voldoen.

Gemanipuleerd testen

Bij de gemanipuleerde testen in het laboratorium bleef hun uitstoot onder de norm, eenmaal op de weg en met de typegoedkeuring op zak blazen ze zoveel fijnstof de lucht in dat tal van grotere stadsagglomeraties zich gedwongen hebben gezien hun binnenstad voor diesels op slot te gooien of speciale vignetsystemen in te voeren.

Zwakheden

Industriecommissaris Elzbieta Bienkowska, die al maanden geen goed woord over heeft voor de industrie, is tevreden. ,,Dieselgate heeft de zwakheden van onze regelgevings- en marktcontrolesystemen aan het licht gebracht. We weten dat sommige fabrikanten de boel belazerden en veel anderen mazen in de wet benutten. Om daar een eind aan te maken halen we nu het hele systeem overhoop. Na bijna twee jaar onderhandelen ben ik blij dat de belangrijkste elementen van onze voorstellen overeind zijn gebleven, inclusief echt Europees toezicht.”