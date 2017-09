UPDATE Oud-Kamerlid hekelt 'gigantische angstcultuur' binnen VVD

11:52 Een gewezen VVD-Kamerlid heeft de vuile was over de fractie waar ze bijna zes jaar deel van uitmaakte buiten gehangen in een boek. Ybeltje Berckmoes-Duindam noemt het Binnenhof ‘het grootste haaienbad’.