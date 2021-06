Brussel op ramkoers over onwillige leden: ‘Fluwelen handschoenen gaan uit’

De Europese Commissie en het Europees Parlement in Brussel liggen op ramkoers over de verdediging van de rechtsstaat en de democratie. Het geschil tussen de twee instellingen loopt zo hoog op dat het parlement nu de commissie voor de (Europese) rechter sleept.

De commissie heeft sinds begin dit jaar de mogelijkheid om lidstaten die stelselmatig rechtsstaat en democratie aan hun laars lappen financieel te korten, maar veel haast maakt ze daar niet mee, aldus het parlement, dat zelf wél haast heeft. Het mag immers niet gebeuren dat de Hongaarse premier Viktor Orbán, om maar iemand te noemen, Europees geld inzet voor zijn herverkiezing volgend jaar.

Ook de Poolse regering, die naar believen rechters benoemt en ontslaat, verdient dringend een terechtwijzing, vindt het parlement. En dan is daar nog de Tsjechische premier Babis die in Brussel schaamteloos meebeslist over de miljoenen voor zijn eigen bedrijven in Tsjechië.

Geld in eigen zak

In Hongarije is het nog erger, zegt de Hongaarse liberale Katalin Cseh. Niet alleen Orbán stopt er miljoenen Europees geld in zijn zak, ‘zijn beste vriend heeft al een miljard van Europa opgestreken, diens bedrijf groeit harder dan een Amerikaanse tech-onderneming’.

De Duitse liberaal Moritz Körner: ,,Elke verkeerd bestede euro ondermijnt Europa. Hoog tijd dat de fluwelen handschoenen uit gaan.”

Zijn SPD-landgenote Birgit Sippel dreigt de commissie zelfs met een motie van wantrouwen, de eerste stap naar een ontslag, dat zich in dik zestig jaar Europa nog maar één keer heeft voorgedaan. Tegenstemmen kwamen er vooral van extreemrechts en eurosceptici. Ook de christendemocraten, de handen vrij sinds ze met Orbán gebroken hebben, gingen er met volle kracht in. ,,We hebben jullie dit gereedschap niet voor niks gegeven. Gebruik het.”

Nieuw instrument

Begrotingscommissaris Hahn en de vertegenwoordigster van de lidstaten, de Portugese staatssecretaris van Europese Zaken Ana Paula Zacarias, vinden het Parlement véél te hard gaan. De commissie wil eerst nog ‘richtsnoeren’ over hoe foute lidstaten aan te pakken, dat kost tijd en die moeten ook nog worden goedgekeurd, zo betoogden ze in een debat in Straatsburg. ,,Dat is dus precies wat jullie doen: kijken hoe het gaat en een verslagje maken”, aldus de Duitse Groene Terry Reintke.

Hahn: ,,Dit is een nieuw instrument. Dan is het heel belangrijk om dat meteen de eerste keren goed te hanteren.” Hahn zegt het verwijt van het parlement, ‘dat ik inactief zou zijn’, niet te pikken. Hij somde op wat de commissie al heeft gedaan aan fraudeopsporing en -bestrijding. ,,Maar jullie besluiten zelf wat je doet.”

Volgens Sophie in ’t Veld (D66) mist Hahn dat dit niet gaat over geld, ‘maar over de kern van wat we zijn’. ,,Elke dag dat we wachten, gaat de democratie een beetje meer dood. Het is te gek voor woorden dat wij via de Europese rechter moeten gaan afdwingen dat de Europese Commissie de Europese wet naleeft.”

