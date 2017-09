Brussel wil groter Europa: Servië en Montenegro erbij

Zo vrijgevig zijn onze politici

8:02 Nu de ene ramp de andere opvolgt, met als tragisch dieptepunt de verwoesting van Sint-Maarten, is het belangrijk dat we allemaal ruimhartig onze portemonnee trekken om mensen in nood te helpen. Zo denken Tweede Kamerleden er ook over, laten ze unaniem weten. Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt onze parlementariërs in de tweede aflevering van @Binnenhof wat zij precies doen voor het goede doel.