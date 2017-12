Brussel zet 'nucleaire optie' tegen Polen als ultiem middel

Vicecommissievoorzitter Frans Timmermans maakte dat vanmiddag bekend. De nu in gang gezette procedure, ook wel aangeduid als ‘de nucleaire optie’, kan er uiteindelijk toe leiden dat de Poolse regering in Brussel haar stemrecht verliest. Dat is geen enkele lidstaat ooit eerder gebeurd.



Warschau riskeert die vergaande sanctie door benoemingen en procedures bij het hooggerechtshof te manipuleren en daarmee een democratisch controlemiddel uit te schakelen, ook de benoeming van ‘gewone’ rechters politiek te beïnvloeden en regeringsonvriendelijke journalistiek keihard af te straffen.



,,De feiten lieten ons geen keus", aldus Timmermans. Volgens hem is de Poolse rechtsstaat in gevaar en is de Commissie, als hoedster van de Europese verdragen, ‘verplicht in actie te komen’. ,,Er zijn dertien wetten aangenomen die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de scheiding der machten in gevaar brengen”, zegt de vicecommissievoorzitter, die zich gesteund weet door het Europese Parlement, een ruime meerderheid van de lidstaten en tal van onafhankelijke gespecialiseerde organisaties. Volgens hem blijft de Commissie elk moment bereid de strafexercitie weer af te breken als Polen daar met nieuw beleid aanleiding toe geeft. Timmermans: ,,We zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.”