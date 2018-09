Burgemeester Nuenen ontwijkt salariskorting door antikraak te wonen

In vergelijking met burgemeesters in een ambtswoning scheelt hem dat maandelijks honderden euro’s. De opzet van de burgemeester en de gemeente heeft vorig jaar vragen opgeroepen. Maar ondanks waarschuwingen voor discussie over zijn integriteit nam Houben het risico.



CDA’er Houben woont sinds een jaar antikraak in de helft van een langgevelboerderij. Die kocht de gemeente Nuenen in 2010 voor veel geld voor de ontwikkeling van Nuenen-West. Voor het huis, met een getaxeerde waarde van 440.000 euro, betaalt hij per maand 340 euro aan Ad Hoc. Zijn keuze voor een huis van de gemeente leidde tot discussie op het gemeentehuis in Nuenen, op het provinciehuis in Den Bosch en op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, blijkt uit documenten die de gemeente op verzoek van deze krant openbaar heeft gemaakt.