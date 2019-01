Burgemeester Purmerend verlaat VVD na 50 jaar uit onvrede

UpdateDe VVD is de burgemeester van Purmerend kwijt als lid. Don Bijl heeft zijn partijlidmaatschap na bijna 50 jaar opgezegd. Hij hekelt in zijn opzegbrief de koers van de partij. ,,Een visie op de samenleving ontbreekt tegenwoordig vrijwel geheel'', meent Bijl.

Hij schetst hoe de VVD in zijn ogen is veranderd van een liberale partij die ook oog had voor kwetsbare mensen tot een partij die vooral staat voor ,,pragmatisme, marktwerking en individualisering''. De burgemeester van Purmerend voelt zich daar niet meer bij thuis.

Hij hekelt de manier waarop onder invloed van dit denken volgens hem grote bedrijven ,,ongehinderd kunnen groeien'' en de politie onder leiding van VVD-ministers ,,wegdrijft van haar kracht, namelijk verbinding met de samenleving''.

Verder is Bijl kritisch over ideeën van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die bijvoorbeeld opperde om misdrijven in probleemwijken strenger te bestraffen en het demonstratierecht rond de sinterklaasintochten te beperken. ,,In strijd met wet en grondwet’', schrijft hij daarover.

,,Belangrijker vind ik het onvermogen om een antwoord te vinden op de kennelijke onvrede in onze samenleving. Een samenleving die welvarender is dan ooit, maar waarin de verschillen steeds groter worden’', aldus de burgemeester van Purmerend, die wel in functie blijft.

