Burgemeester reageert op declaratiemisser: 'At the end of the day ben ik zelf verantwoordelijk'

De donderdagmiddag zit er al bijna op als burgemeester De Hoon in haar werkkamer de balans opmaakt van een paar intensieve dagen, die begonnen met vragen die het Brabants Dagblad stelde. In de avond zal de werkdag nog een vervolg krijgen, met een ingelaste bijeenkomst om het presidium (de fractievoorzitters in de gemeenteraad) te informeren. Het is niet goed gegaan met een van haar declaraties, wil de burgemeester hen vertellen, vóór ze het in de krant moeten lezen.



In 2015 werd Marjon de Hoon-Veelenturf in Baarle-Nassau benoemd. Ze kocht er per 1 september een woning, zet ze de affaire nog eens chronologisch op een rij. Haar oude huis in Rijsbergen verkopen? Dat was, gezien de huizenmarkt niet echt een optie. Dus werd het verhuren. Per 1 april 2016 kon de zoon van De Hoon een huurcontract met zijn ouders aangaan. Hij was toen net net afgestudeerd. Tot die tijd zat de burgemeester met dubbele woonlasten. ,,Toen zei de griffier: 'U heeft recht op een vergoeding van die dubbele lasten'. Ik zei: 'Als dat zo is, wat moet ik dan aanleveren?'" Daarna liet de burgemeester de afhandeling naar eigen zeggen aan de griffie en personeelszaken over. ,,Ik heb het volledig uit handen gegeven. Juist vanuit de intentie om geen cent te veel te krijgen." De Hoon financierde haar huis in Baarle-Nassau met een extra hypotheek op haar oude huis. De maandlasten van die extra lening werden gedurende zeven maanden door de gemeente vergoed. Ruim 4000 euro in totaal.