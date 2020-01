Burgerinitiatief tegen smartphonegebruik Kamerleden: ‘Ze zijn echt uitgecheckt’

Zet een willekeurig debat in de Tweede Kamer aan, en je ziet politici voorovergebogen naar hun telefoon kijken. Uit onderzoek van dertig studenten van de Bildung Academie, schrijver Sidney Vollmer en startup Myndr blijkt dat tijdens plenaire vergaderingen op elk moment gemiddeld 38 procent van de politici hun smartphone gebruikt. De studenten hebben gedurende een maand bij 21 vergaderingen elke tien minuten geturfd, en zagen soms dat maar liefst 90 procent van de volksvertegenwoordigers afgeleid was door de telefoon.



Veel te veel, vinden de onderzoekers. ,,We zitten natuurlijk allemaal te veel op onze telefoon. Kamerleden zijn net mensen”, aldus Maarten Wolzak, CEO en oprichter van Myndr. ,,Er wordt door grote techbedrijven op listige wijze om onze aandacht gevochten. Dus ook om die van hen. Maar ieder Kamerlid vertegenwoordigt 70.000 kiezers. Hun aandacht is nóg kostbaarder. En die aandacht hoort voor Nederland te zijn. Niet voor big tech.’’



Tijdens een debat over de stikstofcrisis tuurde premier Mark Rutte op zijn telefoon tijdens de inbreng van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand, die daar flink geïrriteerd over was. ,,Zou de premier misschien even kunnen opletten en stoppen met kijken op zijn mobieltje?’’ Zonder op te kijken van zijn telefoon zei Rutte: ,,Ik hoor alles.’’ Later maakte Rutte excuses voor zijn gedrag: het was een lang debat. ,,Maar dat is geen excuus. Ik ga proberen nog veel minder op m’n telefoon te kijken.’’