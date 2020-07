Cadeaubon gekregen? Het kabinet wil dat deze minstens twee jaar geldig blijft

Het gaat om alle soorten cadeaubonnen - digitaal, met een saldo erop of een bon voor een gift in natura of voor een evenement. Jaarlijks wordt naar schatting voor 1,5 miljard euro aan cadeaubonnen gekocht. De verloren waarde van bonnen die consumenten niet benutten, loopt volgens onderzoek in de miljoenen euro’s.

‘Eerlijke economie’

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wijst op onderzoek van de Consumentenbond waarin staat dat meer dan de helft van de Nederlanders ooit een cadeaubon heeft laten verlopen. ,,Veel mensen storen zich hier aan en daarom is het goed dat ze langer de tijd krijgen om hun cadeaubon te gelde te maken. Ik zet me op dit thema en bij andere onderwerpen actief in voor een eerlijke economie met voldoende bescherming voor consumenten.”



Het duurde ruim anderhalf jaar voordat het wetsvoorstel klaar is. Het gaat donderdag in consultatie, wat betekent dat betrokken organisaties nog kunnen reageren op het plan. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer.