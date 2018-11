CDA-congres brengt Buma in het nauw

Sorry

Buma probeerde uit alle macht te voorkomen dat hij maandag naar het coalitieoverleg moet met de boodschap dat hij het regeerakkoord op dit onderdeel wil openbreken. De CDA-leider probeerde zijn partijgenoten op andere gedachten te brengen door te benadrukken dat met de renteverhoging 250 miljoen euro gemoeid is, die ergens vandaan zal moeten komen als de rentemaatregel zou sneuvelen. ,,Ik kan niet naar de coalitie gaan en zeggen: sorry, het kan niet.”

Volgens Buma is de kans heel groot dat het hoger onderwijs die rekening gepresenteerd krijgt, bijvoorbeeld door halvering van het collegegeld in het eerste studiejaar terug te draaien.

Gejouw

CDA-onderwijswoordvoerder Harry van der Molen probeerde de zaal er nog van te overtuigen dat de maatregel afgestudeerde studenten in de toekomst slechts drie euro per week extra gaat kosten. Vanuit het CDJA werd daarop honend gereageerd: de jongeren benadrukten dat bij een terugbetaaltermijn van 35 jaar de rekening oploopt tot ‘duizenden euro’s’. Een poging van Buma om op het podium van het CDJA te horen waar het geld dan vandaan moet komen werd met gejouw uit de zaal ontvangen.

Studentenorganisatie ISO is in zijn nopjes met het verzet van het CDA tegen de renteverhoging: ,,Dit is goed nieuws voor studenten. De renteverhoging is ongefundeerd en raakt studenten fors in hun portemonnee. Het is goed dat het CDA daar nu afstand van neemt.", aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink.